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İstanbul'da torbacılara yönelik soruşturmada 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu soruşturmasında 49 sokak satıcısından 18'inin cezaevinde olduğu belirlendi, kalan 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da 32 ev ve iş yerinde arama yapılacak, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 49 kişinin 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcısı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 18'inin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, diğer 31 şüphelinin yakalanması için gözaltı talimatı verildi. İstanbul'un farklı ilçelerinde belirlenen 32 ev ve iş yerinde arama yapılması ve suç delillerine el konulması istendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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