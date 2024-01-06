İstanbul'da terör örgütleriyle bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da farklı terör örgütleri ile irtibatlı olan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C, DAEŞ, PKK, TKİP gibi terör örgütleriyle faaliyetleri sebebiyle haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah adresleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.