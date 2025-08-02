İstanbul'da Temmuzda 11 Bin 814 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, temmuz ayında kasten öldürme, yağma, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 11 bin 814 şüpheliyi yakaladı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, huzurun sağlanması için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

İstanbul'da temmuzda 3 bin 317'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 bin 497'si hakkında ise aranma kaydı olan 11 bin 814 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "kasten öldürme", "yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından arananların yakalanmasına yönelik temmuz ayı boyunca kent genelinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda 3 bin 317'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 bin 497'si hakkında ise aranma kaydı olan 11 bin 814 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yakalanan şüphelilere yönelik, "İstanbul'umuzun her mahallesinde, her sokağında ve her hanesinde, huzur hakim olana kadar çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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