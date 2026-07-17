Haberler

Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 110 gözaltı

Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 110 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 110 şüpheli gözaltına alındı, 65 Telegram grubu ve kanalına erişim engeli getirildi.

İSTANBUL'da telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda tespit edilen 65 telegram grubuyla ve kanalına da erişim engeli getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle, telegram üzerinden 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. AVCI adlı analiz uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım yaptığı tespit edildi.

110 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında tespit edilen 65 telegram grubu ve kanalı operasyonla eş zamanlı olarak erişime kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var

Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var! İşte utanç listesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! Beklenen açıklama geldi
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena