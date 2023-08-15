İstanbul'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne İkinci Kez Ceza

İstanbul'da trafikte tehlikeli hareketler yapan bir motosiklet sürücüsüne bir ayda ikinci kez ceza kesildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Şahsa idari para cezası uygulandı ve adli işlemler için polis merkezine teslim edildi. Öğrenilen bilgilere göre, şahsın daha önce de aynı suçtan ceza aldığı belirtildi.

İstanbul'da trafikte tehlikeli hareketler sergileyen bir motosikletliye 1 ayda ikinci kez ceza yazıldı

İSTANBUL - İstanbul'da trafikte tehlikeli hareketler sergileyen bir motosikletliye 1 ayda ikinci kez ceza kesildi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde tehlikeli hareketler sergileyerek seyreden motosikletli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken 4 bin 500 lira da cezai işlem uygulandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokarak seyreden motosiklet sürücüsü, sosyal medya hesabından o anlarını paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Mustafa Uncu olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsa Karlıbayır Tanyeli Sokak üzerinde rastlayan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Şahsa 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken adli işlemlerin yapılabilmesi için Yavuz Selim Polis Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan şahsa daha önce de aynı suçtan cezai işlem uygulandığı 1 ayda toplamda 2 kez ceza kesildiği öğrenildi.