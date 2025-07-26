İstanbul'da Tarla Sınırlarını Genişletme Zorunluluğu

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İstanbul Valisi Davut Gül, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişleterek bunu en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Bu karar, tarlalarda biriken anızların yangın riskini artırması sebebiyle alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığının gözlemlendiğini ifade etti.

Gül, "İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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