Haberler

İstanbul'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı yakalandı

İstanbul'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6 bin 202 tarihi eser ile çeşitli hayvan uzuvları ele geçirildi. Eserler müzelere teslim edileceği bildirildi.

İstanbul'da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6 bin 202 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, son iki ayda Fatih, Maltepe, Bakırköy, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'daki 17 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 552 sikke, 17, 18 ve 19. yüzyıla ait subay kılıçları, madalya, fes, kale tüfeği, berat ve Osmanlıca metinlerin yanı sıra kiliselerde ibadetlerde kullanılan ikona, tablo ve resimlerin de olduğu çok sayıda tarihi eser bulundu.

Bunların yanı sıra timsah eli, ceylan postu, piton derisi gibi yabani hayvanlara ait çeşitli uzuvlar ile bu hayvanların diş ve boynuzlarından yapılmış çok sayıda tespih, kolye, tarak ve fırça da operasyonlarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanırken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen eserler müzelere teslim edilecek

Söz konusu 6 bin 202 eserin, ilgili müzeler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen eser ve objelerin sergilendiği İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde, operasyon hakkında personelden bilgi aldı.

Eserleri inceleyen Yıldız, çalışmaları dolayısıyla ekipleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title