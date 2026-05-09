Eyüpsultan'da taksicinin gasbedilmesi kamerada

Güncelleme:
Eyüpsultan'da bir taksici, iki kişi tarafından gasbedildi. Olay anı araç içi kamera kayıtlarına yansıdı. Taksici hastaneye kaldırıldı, polis failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam Yeşilpınar Mahallesi'nde G.A'nın kullandığı taksiye 2 kişi bindi. Aracın arka koltuğuna oturan kişi, elindeki ipi sürücünün boğazına dolayarak tartışmaya başladı.

G.A'yı darbedip parasını gasbeden 2 şüpheli daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği taksici hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

"Meslektaşımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam saat 21.00 sularında 34 T. 8. plakalı araçta çalışan değerli taksi esnafımız G.A. Yeşilpınar'da aracına aldığı iki kişi tarafından ağır bir şekilde darbedilerek gasba uğramıştır. Meslektaşımızın ailesiyle yaptığımız görüşmede şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ve Allah'a şükürler olsun durumunda ciddi bir şey olmadığını öğrendik. Meslektaşımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Konunun yakinen takipçisi olduğumuzu ifade ediyor, emniyet birimlerinden faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
