İstanbul'da "Süper Ay" Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Sultanahmet Camisi (solda) ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (sağda) ile güzel görüntü oluşturdu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Sultanahmet Camisi (solda) ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (sağda) ile güzel görüntü oluşturdu. AA / Melik Fırat Yücel - Güncel Sultanahmet Camisi İstanbul Cami Güncel Haberler

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