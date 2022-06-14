İstanbul'da "Süper Ay"
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Sultanahmet Camisi (solda) ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (sağda) ile güzel görüntü oluşturdu.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Sultanahmet Camisi (solda) ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (sağda) ile güzel görüntü oluşturdu.
AA / Melik Fırat Yücel - Güncel