Haberler

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 'yeni nesil suç örgütleriyle mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonda, yurt dışındaki elebaşı A.A'ya bağlı örgütün karıştığı 4 ayrı olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çelik yelek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde "yeni nesil suç örgütleriyle mücadele" kapsamında, elebaşılığını hakkında uluslararası arama kararı olan, yurt dışındaki A.A'nın yaptığı öne sürülen suç örgütü adına gerçekleştirilen 4 ayrı olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, Esenler'de "kasten yaralama", Beşiktaş ve Sarıyer'de "ateşe verme", Kağıthane'de "iş yeri kurşunlama" olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin tespiti amacıyla yaklaşık 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bulgular doğrultusunda, güzergahtaki ilçelerde uygulama ve kontrol noktaları oluşturularak şüphelilerin kaçış yolları denetim altına alındı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 4 Ağustos'ta Çatalca'daki bir otele operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Eş zamanlı olarak Bağcılar'da durdurulan bir araçta da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

"Salah'ı biz almadık" deyip görüştükleri yıldız golcüyü açıkladı
Ünlü şarkıcının kocasına aşkını ilan etti! Son paylaşımı olay

Ünlü şarkıcının kocasına aşkını ilan etti! Son paylaşımı olay
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Düğün konvoyunun sonu karakolda bitti: 6 gözaltı

Düğün konvoyu karakola bağlandı
Ece Erken'in paylaşımı tepki çekti! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın

Ece'ye bak sen! "Anne" diye seslenen oğluna bakın nasıl tepki verdi