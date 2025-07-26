Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
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Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 26 kişinin yakalandığını, 21'inin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca 16,2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürütülen geniş çaplı operasyonlar kapsamında önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Yerlikaya, Ü.E. liderliğindeki suç örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen baskınlarda 26 kişinin yakalandığını, bunlardan 21'inin tutuklandığını açıkladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayanarak şüphelilere ait 16,2 milyon dolar değerinde iki otel, taşınır mallar ve nakit dövize el konulduğu belirtildi.

CİNAYET VE SİLAHLI SALDIRI SUÇLAMALARI

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin birçok iş yerine silahlı saldırı düzenlediği, İstanbul'da bir cinayet olayına karıştığı ve bazı iş yerlerini zorla ele geçirdiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyonların 24 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlendiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER VE SUÇLAMALAR

Operasyonlarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek ve çok sayıda kesici-delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Kasten Öldürme", "Silahla Tehdit", "Silahla Kasten Yaralama", "Nitelikli Yağma" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

YERLİKAYA'DAN "KARARLILIK" MESAJI

Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik ederek, "Organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam edecek" mesajını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNaci Bal:

Önce 40 yıl ceza istemi ile yargılanıp sonra da beraat ederler. Ve son olarak da mal varlıklarının iadesini yaparlar..

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Haber Yorumlarıismail kazankaya:

Bu ne yav. Her taraf mafya

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

16,2 milyon dolar ile hepsini uzak bir ülkeye göndermek lazım. Yani başka bir ülkeye yerleştirmek lazım. Böylelik ile hem yeni bir dil öğrenmek mecburiyetinde kalırlar ve suç işlemek için zamanları pek olmaz. Türkiye ye bırakılmamalılar uzun zaman.

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

A Pardon. Haberde nokta kullanılmış virgül yerine. 16.2 yazılmış eğer güncelleme yapılmazsa. Bu sanki ilk defa oluyor Türkiye de ? Galiba Avrupa lï la şı yoruz ? Belki para birimimiz EURO olmalı bundan böyle ?

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Haber Yorumlarıismail kazankaya:

Çok mafya var.

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

a k p iktidarı ülkenin içine etti her taşın altından fare misali mafya baron kap kaçı kaçakçı örgüt hırsız çıkıyor birde şu MELİH GÖKÇEK hırsızlıklarına el atsanız yani o neden kimden torpilli.

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