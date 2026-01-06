Haberler

Fatih ve Zeytinburnu'nda 38 Mahellede 4 Saat Su Kesintisi Uygulanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

07 Ocak Çarşamba günü Fatih ve Zeytinburnu'nda su kesintisi uygulanacağı belirtildi. Kesinti saat 10.00-14.00 arasında gerçekleşecek.

(İSTANBUL) Küçük Çamlıca -Salacak isale hattının Salacak kesiminde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmaları sebebiyle 07 Ocak Çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında Fatih'te 25, Zeytinburnu'nda 13 mahallede su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, su kesintisi uygulanacak mahaleler şunlar:

Fatih İlçesi:

Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Mevlanakapı, Seyyid Ömer Mahalleleri,

Zeytinburnu İlçesi:

Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Telsiz, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam, Merkez Efendi Mahalleleri.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti