Fatih ve Zeytinburnu'nda 38 Mahellede 4 Saat Su Kesintisi Uygulanacak
07 Ocak Çarşamba günü Fatih ve Zeytinburnu'nda su kesintisi uygulanacağı belirtildi. Kesinti saat 10.00-14.00 arasında gerçekleşecek.
(İSTANBUL) Küçük Çamlıca -Salacak isale hattının Salacak kesiminde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmaları sebebiyle 07 Ocak Çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında Fatih'te 25, Zeytinburnu'nda 13 mahallede su kesintisi uygulanacağı açıklandı.
İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, su kesintisi uygulanacak mahaleler şunlar:
Fatih İlçesi:
Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Mevlanakapı, Seyyid Ömer Mahalleleri,
Zeytinburnu İlçesi:
Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Telsiz, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam, Merkez Efendi Mahalleleri.