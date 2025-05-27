İstanbul'da Su Kesintisi: 3 İlçede Vana Yenileme Çalışması

İstanbul'da Su Kesintisi: 3 İlçede Vana Yenileme Çalışması
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, vananın yenilenmesi nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerinde su verilemeyeceğini duyurdu. Kesinti, bu akşam 23.00'te başlayıp yarın 06.00'da sona erecek.

İstanbul'da vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.

Çalışma nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri, Çatalca; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri, Silivri; Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa mahalleleri."

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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