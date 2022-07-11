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İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta meydana gelen su baskınından zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

İstanbul Esenyurt su Güncel Haberler

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