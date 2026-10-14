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İstanbul'da su baskınında Merter Metro çevresinde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

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İstanbul'da su baskınında Merter Metro çevresinde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Merter Metro İstasyonu yakınlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı; o anlar kameraya yansıdı.

İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Merter Metro İstasyonu yakınlarında bazı vatandaşlar su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar, iş makinesinin kepçesi yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Merter Metro İstasyonu yakınlarında da yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşların yardımına iş makinesi yetişti. İş makinesinin kepçesine alınan vatandaşlar, suyla kaplanan bölgeden çıkarılarak kurtarıldı. Kurtarma anları kamerayla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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