İstanbul'da "Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Yürüyüşü" düzenlendi

Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği ile Bayrampaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Bayrampaşa'daki Şehit Kamil Balkan Camisi'nden Eski Lunapark Meydanı'na yürüdü.

Burada konuşan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Srebrenitsa'da 30 yıllık bir acıdan, bir ayıptan bahsedildiğini söyledi.

Bugün yaptıkları yürüyüşle Srebrenitsa'da yaşanan acıyı hissetmeye çalıştıklarını belirten Çiftçi, "Oradaki insanların hiçbir günahı yok. Sadece Müslüman ve Boşnak oldukları için öldürüldüler. Onların her biri birer kahraman, birer şehit." dedi.

Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar da İstanbul'un bugün Bosna'dan çok uzak bir yerde olduğunu, ancak yüreklerinin Srebrenitsa'da attığını ifade etti.

Avrupa'nın tam ortasında 30 yıl önce Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 kişinin sistematik bir şekilde, Boşnak oldukları için katledildiğini dile getiren Komar, "Bu kanlı temmuz ayında insanlık, içine düşmüş olduğu insanlık imtihanında kalmış, tamamen yerle bir olmuştur. Soykırıma uğrayan masumların 150 farklı yerde, 77 toplu mezarda cesetleri bulundu. Srebrenitsa bizi, özellikle hakkı ve doğruyu aramamız noktasında yönlendiriyor." ifadesini kullandı.

Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç ise Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın insanlığı uyandırmak zorunda olduğunu belirtti.

Srebrenitsa soykırımının her insanın bağımsız ve özgür bir şekilde yaşaması gerektiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Karadziç, "Yapılan katliamlar asla küçümsenmemeli, unutulmamalı. Bizim sorumluluğumuz yapılanları asla unutmamak, yapılan soykırımlara karşı sırtımızı dönmek ve bunları her yerde paylaşmak." diye konuştu.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar da soykırımın sadece Srebrenitsa'da olmadığını, tüm Bosna'da yaşandığını belirtti.

Yapılan soykırımı asla unutmayacaklarını dile getiren Sancaktar, "Batı'nın ikiyüzlülüğünü, adaletsizliğini, yalancılığını unutturmayacağız. Srebrenitsa'da masum ve silahsız insanlar; çoluk, çocuk, kadın, Batı'nın gücüne inanarak, onlara sığındıktan sonra canilerin ellerine teslim edilmiştir. Soykırım dün Bosna'daydı, bugün Gazze'de, onu da unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayrampaşa Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Yürüyüşe, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demirok, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.