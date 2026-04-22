Onaranlar Kulübü, İstanbul'un yıpranmış yüzeylerini seramik kolajlarla dönüştürüyor

Onaranlar Kulübü, İstanbul'un yıpranmış yüzeylerini seramik kolajlarla dönüştürüyor
Kale'nin öncülüğünde hayata geçen 'Seramik Onarım Hareketi: Kent Piksel Projesi' ile İstanbul'un yıpranmış yüzeyleri yaratıcı seramik kolajlarla yenileniyor. Proje, şehrin kültürel yoğunluğuna katkı sağlarken, eski yüzeylere yeni bir kimlik kazandırmayı amaçlıyor.

Sokak sanatıyla sürdürülebilir tasarımı buluşturan "Seramik Onarım Hareketi: Kent Piksel Projesi" ile İstanbul'un yıpranmış yüzeyleri seramik kolajlarla yenileniyor.

Kale'nin hayata geçirdiği proje kapsamında Cihangir'den Kadıköy'e, Karaköy'den Moda'ya kırık ve çatlak yüzeyler, tasarım potansiyeli taşıyan alanlar olarak ele alınıyor.

Şehrin kültürel açıdan en yoğun ve görünür noktalarında gerçekleştirilen sokak sanatı müdahaleleriyle kırık duvarlar, çatlak kaldırımlar ve kimliksiz yüzeyler, 1990'ların piksel estetiğinden ilham alan seramik kolajlara dönüşüyor.

Fabrika sahasından alınan parçalarla şehrin çok yıpranan köşelerine yeni bir kimlik kazandırılması amaçlanıyor. Piksel blokları, oyun konsolları, kaset bantları, tasolar ve bilyeler gibi bir kuşağın ortak belleğinde yer etmiş kültürel ögeler, seramik kolaj formunda yeniden yorumlanıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
