İstanbul'da sokak ortasında kadını döven maganda yakalandı

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalandığını duyuran İstanbul Valisi Davut Gül, "Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" dedi.

Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başlamıştı. Şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirmişti. Polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Konuya ilişkin sosyal medya adresinden açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şahsın yakalandığını duyurdu. Gül açıklamasında, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL