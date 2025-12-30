İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte etkisini gösteren lodos yerini akşam saatlerinde karayele bıraktı.

Rüzgarın da etkisiyle sıcaklığın düştüğü kentin birçok noktasında akşam saatlerinde yağış başladı.

Kentin genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış şiddetini artırdı. Beylikdüzü bölgesinde de sulu kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere bölge genelinde yağışın yoğun ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olduğu gözlendi.

Sağanaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar şemsiye açarken, bazıları ise binaların altına sığındı.

Avrupa Yakası'nda da sağanak etkisini gösteriyor. Boğaz çevresinin yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de de yağış etkili oluyor.