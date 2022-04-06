İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Adalar-Kabataş ve Kabataş-Adalar seferlerimiz Kadıköy'den, Kadıköy kalkış saatlerine göre yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.