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İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Adalar-Kabataş ve Kabataş-Adalar seferlerimiz Kadıköy'den, Kadıköy kalkış saatlerine göre yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Haberler

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