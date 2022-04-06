İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor
AA - Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanılabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Adalar-Kabataş ve Kabataş-Adalar seferlerimiz Kadıköy'den, Kadıköy kalkış saatlerine göre yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Emrah Gökmen - Güncel