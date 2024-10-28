İstanbul'da Sis Etkili, Vapur Seferleri İptal Edildi

İSTANBUL'da boğaz çevresinde sis etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İstanbul'da gemi trafiğinin, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Sisle kaplanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Sis nedeniyle özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz çevresinde görüş mesafesi azaldı. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE SİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de beyaz örtüyle kaplandı. Sis Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zaman zaman trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Boğaz bölgesinde etkili olan sis saatlerin ilerlemesiyle etkisini kaybetmeye başladı.