İstanbul'da Şimşekler Etkili Oldu

İstanbul'da Şimşekler Etkili Oldu
Güncelleme:
Akşam saatlerinde İstanbul'da çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel ve ulaşım aksamaları konusunda 'sarı kod' uyarısı yaptı.

İSTANBUL'da akşam saatlerindeki yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Maltepe ve Ataşehir başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı kod' uyarısı yayımlayarak ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Akşam saatlerinde beklenen yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Maltepe ve Ataşehir başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.

