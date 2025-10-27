İstanbul'da Şimşekler Etkili Oldu

İSTANBUL'da akşam saatlerindeki yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Maltepe ve Ataşehir başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı kod' uyarısı yayımlayarak ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Akşam saatlerinde beklenen yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Maltepe ve Ataşehir başta olmak üzere şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.