İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, elebaşı Mustafa Aksu liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik 46 şüpheli yakalandı. 29 şüpheli tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul merkezli 3 ilde, elebaşılığını Mustafa Aksu'nun yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve elebaşılığını Mustafa Aksu'nun yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 30'u tutuklama, 16'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 29 şüphelinin tutuklanmasına, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, silahla kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Silivri başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve elebaşılığını Mustafa Aksu'nun yaptığı silahlı suç örgütünün, söz konusu suçlar kapsamında 28 ayrı eyleme karıştığının belirlendiği aktarılmıştı.

Dosyada 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, av tüfeği, çok sayıda senet ve kıymetli evrak, değişik çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildiği kaydedilmişti.

Operasyonda, 46 şüphelinin yakalandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
