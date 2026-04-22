İstanbul'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri, 18 Nisan'da Sarıyer'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çalışma yaptı.

Çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren zanlının, bir suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlendi. Suç örgütünün elebaşılığını da yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 6 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.