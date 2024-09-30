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İstanbul'da Silahlı Saldırı: Eski Sevgili Yeni Sevgiliyi Hedef Aldı

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Eski Sevgili Yeni Sevgiliyi Hedef Aldı
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Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen bir kişi, silahla ikiliyi takip ederek saldırıda bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

FATİH'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi, yanına aldığı silahla onları takip etti. Araçtan inen ikili, eski sevgilinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin eski kız arkadaşına ve yanındaki kişiye silah doğrulttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı. Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

SOKAK ORTASINDA SİLAH DOĞRULTTU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüpheli elindeki silahla uzaklaşırken, eski kız arkadaşı onu takip etmeye başladı. Şüpheli, bir ara geri dönerek eski kız arkadaşına silah doğrulttu. Daha sonra kamera açısından çıkan şüpheli, silahla ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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