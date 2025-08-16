İstanbul'da Şiddetli Poyraz Nedeniyle Gülhane Parkı Geçici Olarak Kapandı

İstanbul'da Şiddetli Poyraz Nedeniyle Gülhane Parkı Geçici Olarak Kapandı
İstanbul'da etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle Gülhane Parkı'na girişler geçici olarak kapatıldı. Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL Valiliği ve AKOM'un şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kentte şiddetli poyraz etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle ağaç devrilme riski bulunan Gülhane Parkı'na girişler geçici süreyle kapatıldı. Parka gelen ziyaretçiler geri çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi. Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

PARK GİRİŞLERİ KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı'nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
