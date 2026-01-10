İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli lodos, özellikle sahil kesimlerinde yüksek dalgalara ve tekne kazalarına yol açtı. Vatandaşlar, fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken bazıları dalgalarla fotoğraf çektirmeyi tercih etti.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli lodos etkisini artırdı.
Özellikle Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde şiddetli lodos etkili oldu.
Lodos nedeniyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu, tekneler bulundukları yerden savruldu.
Sahil şeridinde gece yürüyüşüne çıkan ve balık tutan vatandaşlar, fırtına nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar ise oluşan dalgalar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel