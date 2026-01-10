İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli lodos etkisini artırdı.

Özellikle Üsküdar, Tuzla, Maltepe, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde şiddetli lodos etkili oldu.

Lodos nedeniyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu, tekneler bulundukları yerden savruldu.

Sahil şeridinde gece yürüyüşüne çıkan ve balık tutan vatandaşlar, fırtına nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise oluşan dalgalar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.