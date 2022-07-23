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Sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

AA - Hüseyin Çakmak - Güncel
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İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu kentin sahil kesimlerinde geçiriyor.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu kentin sahil kesimlerinde geçiriyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte, vatandaşlar sahil kesimlerine akın etti.

Fatih Sarayburnu'nda hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları da kayalıklarda güneşlendi.

Vatandaşların bazılarının ise sıcak havaya rağmen sahilde balık tuttukları görüldü.

Bakırköy'deki Menekşe Plajı'nda da sıcak havanın etkisiyle yoğunluk oluştu.

Sıcaktan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazı kişiler de ağaçların gölgesinde dinlendi.

AA / Hüseyin Çakmak - Güncel

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