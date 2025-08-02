İstanbul'da Sıcak Hava Yerini Yağmura Bıraktı
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan yağmur, ceketini şemsiye olarak kullanan ve otobüs duraklarına sığınan vatandaşlarla karşılandı.
İstanbul'da günlerdir etkili olan sıcaklık ve nemli hava yerini kentin bazı ilçelerinde yağmura bıraktı. Kartal'da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu.
İstanbul'da uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık hafta sonunda kentin bazı ilçelerinde yerini yağmura bıraktı. Kartal'da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Kimi ise ceketini şemsiye olarak kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel