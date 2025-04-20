İstanbul'da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı

Şehitler Haftası dolayısıyla Edirnekapı Kara Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince düzenlenen programa, şehit yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim okunup dua edilen programda, davetlilere lokma ve lokum dağıtıldı.

Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Fişek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "14-20 Nisan Şehitler Haftası" münasebetiyle dernek olarak şehitleri anmak için toplandıklarını belirterek, "Aldığımız nefesi onlara borçluyuz. Nefes borcumuzu ödemek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. " ifadelerini kulandı.