İstanbul'da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı

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Şehitler Haftası dolayısıyla Edirnekapı Kara Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitler Haftası dolayısıyla Edirnekapı Kara Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince düzenlenen programa, şehit yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim okunup dua edilen programda, davetlilere lokma ve lokum dağıtıldı.

Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Fişek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "14-20 Nisan Şehitler Haftası" münasebetiyle dernek olarak şehitleri anmak için toplandıklarını belirterek, "Aldığımız nefesi onlara borçluyuz. Nefes borcumuzu ödemek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. " ifadelerini kulandı.

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Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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