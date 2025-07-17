İstanbul'da SED Kapsamında Üstün Başarı İçin Motivasyon Yemeği Düzenlendi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ve 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan 120 öğrenci için motivasyon yemeği düzenlendi.

Florya'daki bir otelde verilen yemekte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, sınavın ve üniversite okumanın önemli olduğunu ama hayatın bundan ibaret olmadığını söyledi.

Kendisinin de aynı yoldan geçtiğini, oğlunun da üniversite sınavına girdiğini ve heyecanla sınav sonucunu beklediğini dile getiren Turan, "Hangi işi yaparsak yapalım, önce işin ahlakını öğrenmek gerekiyor." dedi.

Turan, birkaç gün önce 15 Temmuz'u andıklarını belirterek, "Yaşananların tekrarlanmaması için önümüzde çok işimiz var gençler. O anlamda sizlere çok görevler düşüyor." diye konuştu.

Sınav sonuçlarının şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyen Turan, şunları ifade etti:

"İnşallah hem dünyanıza hem de ahiretinize katkı verecek işlerin başlangıcında, üniversite hayatınızın da güzel başlamasını diliyorum. Olmadığı takdirde yine hayat devam edecek gençler. Yine biz çalışmaya ve bir şekilde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Vatanımız, bayrağımız, okunan ezanlar, tüm kutsal emanetlerimiz için, bu topraklarda hangi işi yaparsak yapalım en iyisini yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bu topraklarda yaşamanın verdiği gurur ve onurla beraber hayatı hep birlikte yaşayacağız."

Etkinliğe katılan Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer, öğrencilere "Hayat, Anlam ve Umut" başlıklı sunum yaptı.

Geçer, anlamlı bir yaşam sürmenin yolları, umudu diri tutmanın önemi ve gençlerin geleceğe yönelik inançlarını güçlendirme konularında bilgi verdi.

Turan, etkinliğin sonunda Geçer'e plaket takdim etti.