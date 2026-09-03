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15 Yaşındaki Şüpheli Sosyal Medyada Tehdit Paylaşımlarından Tutuklandı

15 Yaşındaki Şüpheli Sosyal Medyada Tehdit Paylaşımlarından Tutuklandı
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İSTANBUL'da sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışmada, bir kullanıcının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile panik yaratacak içeriklerin paylaşımını yaptığını belirledi. Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yaşı küçük şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'Müstehcenlik' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edileceği, anne ve babasının ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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