İstanbul'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen sahte temizlik malzemesi operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki bir adreste sahte deterjan ve şampuan üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, satışa hazırlanan ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükleyen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların araç ve adreslerinde yapılan aramada, sahte 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 kutu şampuan, 40 litre şampuan esansı, 1356 boş şampuan şişesi, 1300 kilogram toz deterjan ham maddesi ve 1600 litre kimyasal madde ele geçirdi.