İstanbul'da sahte plakalı motosiklete cezai işlem

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Küçükçekmece'de yapılan denetimde sahte plakalı bir motosiklet bağlanarak sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Küçükçekmece İstasyon Caddesine saat 01.00 itibariyle kurulan denetim noktasında durdurulan motosiklet sürücülerine GBT (Genel Bilgi Tarama) yapıldı. Motosikletler ise didik didik arandı. Denetimlerde durdurulan şüpheli bir motosiklet, trafiğe çıkış belgesi olmaması ve sahte plaka kullanması nedeniyle bağlanarak otoparka çekildi. Sürücüsü Tolga B. hakkında ise cezai işlem uygulandı.