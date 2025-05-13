Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 6 Gözaltı

İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılan operasyonda, sahte pasaport ve belgeler hazırlayan 6 şüpheli yakalandı. Ekipler, sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda belge ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport ve belge hazırladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Avcılar ilçesindeki bir iş yeri ve evde sahte kimlik, pasaport ve çeşitli belgelerin üretildiğini tespit eden ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 730 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, sahte düzenlenmiş farklı ülkelere ait 117 kimlik, sürücü belgesi, oturum kartı, 372 pasaport, 27 vize yaprağı, 2 bin 300 pasaport dış deri kapağı ve 1500 pasaport iç defteri ile bunları hazırlamada kullanılan makineler ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.