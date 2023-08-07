İstanbul'da Sahte Deterjan Operasyonu: 10 Bin 920 Şişe Ele Geçirildi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte olarak üretilen temizlik ürünlerinin piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyonda Tuzla'da belirlenen bir adreste 10 bin 920 şişe sahte çamaşır suyu, 80 bin sahte etiket, 1000 şişe kapağı ve 500 doluma hazır boş şişe ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.