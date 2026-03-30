İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Sarıyer'de bir tır yol kenarına devrildi, diğer araçlar da zorluk yaşadı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve toprak kaymaları meydana geldi.

Kentte gün boyu etkisini sürdüren yağış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Yolun suyla kaplanması nedeniyle diğer araçlar da ilerlemekte zorluk çekti.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde de yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Haraççı Mahallesi'nde bir evi su bastı.

Beykoz Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu, tek katlı bir binanın çatısı ile park halindeki bir otomobilin ön kısmı zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta önlem aldı.

Kaynak: AA
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi

Ezeli rakipten Berke Özer bombası
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler

''Yaşları küçücük ama yürekleri kocaman'' dedirten haber
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz