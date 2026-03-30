İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte gün boyu etkisini sürdüren yağış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıyer Kemerburgaz yolunda aşırı yağışın etkisiyle suyla kaplanan yolda ilerlemekte zorlanan bir tır, yol kenarına devrildi.

Yolun suyla kaplanması nedeniyle diğer araçlar da ilerlemekte zorluk çekti.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde de yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Haraççı Mahallesi'nde bir evi su bastı.

Beykoz Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu, tek katlı bir binanın çatısı ile park halindeki bir otomobilin ön kısmı zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta önlem aldı.

