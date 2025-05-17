İstanbul'da Sağanak ve Fırtına: Kartal Aydos Dağı'nda En Fazla Yağış

İstanbul'da sabah başlayan sağanak ve kısa süreli fırtına zaman zaman etkili olurken, en çok yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, ekipler gün boyunca sahada su baskını ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara müdahale etti.

Altunizade ve Mahmutbey alt geçitlerinde su tahliye çalışmaları yapılırken, çeşitli noktalarda devrilen ağaçlar nedeniyle 4 araçta hasar oluştu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, en çok yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedilirken, bölgede metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

Yağışların akşam saatlerinde etkisini azalttığı ancak yarın sabahtan itibaren yerel sağanakların yeniden görülebileceği duyurularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve uyarıları takip etmeleri istendi.