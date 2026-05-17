Haberler

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, yollarda su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için bina altlarına sığınırken, bazı ilçelerde gökkuşağı görüldü.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak geçişleri ve dolu etkili oldu.

Özellikle Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Güngören, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih ve Bahçelievler'de etkili olan şiddetli sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı ilçelerde gökkuşağı görüldü

Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolunun ardından gökkuşağı oluştu.

Güngören'de yağışla birlikte görülen gökkuşağı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Esenler'de kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle bazı sürücüler trafikte ilerleyemezken, yağışın azalmasıyla trafik akışı normale döndü.

Anadolu Yakası'nda ise hafif yağmur geçişleri görüldü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular

Tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'i yenip dünya gündemindeydi: Türkler'e seslenip bakın ne demiş
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

İsteği şaşırttı: Suçlamaları reddeden ROK'tan duygusal savunma

'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo