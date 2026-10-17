İstanbul'da sağanak sonrası gün batımı dronla görsel şölen oluşturdu

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İSTANBUL'DA etkili olan sağanak sonrası gün batımı, seyirlik görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası gün batımında gökyüzündeki sıcak tonlar, görsel şölen oluşturdu. Şehrin bir yanında yağmur bulutları, diğer yanında ise gün batımı dron kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı