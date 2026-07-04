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Beşiktaş'ta sağanakta saksıya tutunan kadın ile düşen motosiklet sürücüsünü çevredekiler kurtardı

Beşiktaş'ta sağanakta saksıya tutunan kadın ile düşen motosiklet sürücüsünü çevredekiler kurtardı
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İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bir kadın sel sularına kapılmamak için saksıya tutunurken, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Motosiklet sürücüsü de düşünce vatandaşlar yardıma koştu.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış Beşiktaş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi göle dönerken, sel sularına kapılmamak için yol kenarındaki saksıya tutunan bir kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Sağanak nedeniyle devrilen motosiklet sürücüsü de çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. Bomonti-Beşiktaş Tüneli çıkışında ise su birikintisi oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişinin suyun içinde yürüdüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un uyarılarının ardından etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi ile Bomonti-Beşiktaş Tüneli çıkışında su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda su seviyesi yükselirken ulaşımda aksamalar yaşandı.

SAKSIYA TUTUNARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Ihlamurdere Caddesi'nde yolda yürüyen bir kadın, sel sularına kapılmamak için yol kenarında bulunan saksıya tutundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek güvenli bölgeye çıkmasını sağladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Sağanak nedeniyle caddede ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücünün yardımına koşarak ayağa kalkmasına yardımcı oldu.

BOMONTİ-BEŞİKTAŞ TÜNELİ ÇIKIŞI DA GÖLE DÖNDÜ

Bomonti-Beşiktaş Tüneli çıkışında da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçlar suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir vatandaşın suyun içinde yürüdüğü görüldü. Yaşananlar çevrede bulunanların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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