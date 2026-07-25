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İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü / Ek bilgi ve görüntü

İstanbul’da sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü / Ek bilgi ve görüntü
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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yer yer sağanak etkili oldu. Yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Esenler ve Bayrampaşa'da bazı yollar göle döndü. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Üsküdar'da yağışın etkisini gösterdiği noktalardan oldu. Bağcılar'da da sabah saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle hazırlıksız yakalananlar oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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