İstanbul'da sağanak altında konser veren Metro Boomin, sahnede Türk bayrağı açtı

İstanbul'da sağanak altında konser veren Metro Boomin, sahnede Türk bayrağı açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'li prodüktör Metro Boomin, İstanbul'daki KüçükÇiftlik Park'ta sağanak yağışa rağmen konser verdi. Pango, Kavak ve Yağız Kahraman'ın açılış performansının ardından sahne alan sanatçı, Travis Scott ve Drake gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmaları seslendirip Türk bayrağı açtı.
Modern hip-hop ve trap müziğin uluslararası temsilcilerinden ABD'li prodüktör Metro Boomin, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen konsere, sağanak yağışa rağmen çok sayıda kişi katıldı. Konserin açılışında Türkiye'nin yerli hip-hop sahnesi sanatçılarından Pango, Kavak ve Yağız Kahraman sahne alarak performans sergiledi.
Açılışın ardından sahneye çıkan Metro Boomin, Travis Scott, Future, 21 Savage, The Weeknd ve Drake gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmaların da aralarında yer aldığı repertuvarını seslendirdi. Katılımcılar, yağış altında devam eden konserde sanatçının seslendirdiği parçalara eşlik etti.
Only You Live organizasyonuyla düzenlenen konserde Metro Boomin, performansının bir bölümünde sahnede Türk bayrağı açarak izleyicileri selamladı.