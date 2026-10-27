İstanbul'da sabah sağanağı yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

İstanbul'da sabah sağanağı yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah etkili olan sağanak, Maltepe ve Bayrampaşa'da yollarda su birikintileri oluşturdu ve sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Meteoroloji uyarılarının ardından Bayrampaşa TEM Otoyolu ile Ümraniye'de de birikintiler oluştu, yağışın gün içinde sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe ve Bayrampaşa'da yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle, Bayrampaşa TEM Otoyolu ve Ümraniye'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışlı havanın gün içerisinde devam edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı