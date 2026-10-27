İstanbul'da sabah sağanağı yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler zorlandı

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İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe ve Bayrampaşa'da yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle, Bayrampaşa TEM Otoyolu ve Ümraniye'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışlı havanın gün içerisinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı