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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı

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- Anadolu Yakası'nda yüzde 85'e ulaşan trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yavaş seyrederken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.

Kent genelinde geceden beri etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam ederken, ana arter, cadde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu arttı.

Özellikle Anadolu Yakası'nda bazı güzergahlarda trafik yer yer durma noktasına geldi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 85'e kadar çıktığı Anadolu Yakası'nda özellikle köprü girişleri, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli yönündeki yoğunluk ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı bölgelerinde her iki istikamette yoğunluk oluşuyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Avcılar, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Bahçelievler ve Kağıthane'de yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Avcılar-Saadetdere mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, TEM bağlantı noktalarında da araçlar ağır seyrediyor.

İETT'ye bağlı birçok otobüs hattında yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşanırken, otobüslerin rötarlı hareket etmesi sebebiyle toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 62'lerde seyreden trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Kaynak: AA
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