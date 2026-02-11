Haberler

İstanbul'da devlet hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor tutuklandı

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 doktor, muayeneye gelen hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep etme suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
