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İstanbul'da Rüşvet İddiaları: Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı

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İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklama, diğer 6 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklama istemiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmiş, savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, ihale komisyonu üyesi belediye memuru Bilal Ören, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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