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İstanbul'da Roman vatandaşlara yönelik Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da Roman vatandaşlara yönelik Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması gerçekleştirildi
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İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Roman vatandaşların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Roman vatandaşların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Mobil Sosyal Hizmet Uygulaması" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında Fatih Ayvansaray Çukur Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara sosyal hizmet modelleri hakkında bilgi verildi, başvuru süreçlerine ilişkin rehberlik yapıldı ve ihtiyaç duyulan konularda uzman desteği sunuldu.

Ekipler, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek yararlanabilecekleri hizmetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Etkinlik kapsamında sosyal hizmet modellerinin vatandaşların bulunduğu yerde daha etkin şekilde tanıtılması, ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesi ve rehberlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Kaynak: AA
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