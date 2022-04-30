İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, polis ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Bu yolda hep birlikteyiz" kampanyası kapsamında, bayram öncesinde kazalara sebebiyet veren ihlallerin önlenmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ile jandarma ekipleri tarafından trafik denetimleri yapıldı.

Anadolu Yakası'nda Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler'de araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti, evrakları inceledi.

Şehirler arası otobüslerde ise yolcuları, maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sürücülere de yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

Ayrıca, emniyet kemerinin önemini vurgulayan "Bayramınız kemerli olsun" başlıklı broşürler de sürücü ve yolculara verildi.

Avrupa Yakası'ndaki denetimde ise Silivri Kınalı mevkisinde araçları durduran ekiplerce, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldı. Ekipler, yolcuları ve sürücüleri önlemleri alarak seyahat etmeleri konusunda uyardı.