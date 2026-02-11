Haberler

İstanbul, ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacak

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, ramazan boyunca kent genelindeki dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık tutulacağını ve elverişli yapıların ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılacağını açıkladı. Valilik, ramazanın manevi iklimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli ışıklandırma ve süsleme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesi ile kaymakamlıkların aralarında olduğu kamu kurumlarına, ramazan ayına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, tüm Müslümanlar ve millet için özel bir kıymeti bulunan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın manevi ikliminin, milletin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağladığı belirtildi.

Ramazanın ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek faaliyet ve programların büyük önem taşıdığı vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan boyunca ilimiz genelinde, tarihi binalarda, binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması, meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde, çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması, başta kaymakamlarımız olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

